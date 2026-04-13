Robó en Claromecó y vendía los elementos por redes. Fue allanado y aprehendido

13 abril, 2026 7

A raíz de una denuncia de un vecino que daba cuenta que había sido víctima del robo de diversos elementos de su casa de Claromecó, fue que se inició una investigación que determinó que un sujeto vendía por redes sociales los artículos sustraídos.

En ese marco, fue que se solicitó una orden de allanamiento concretada en la tarde de este lunes en una vivienda de calle Velez Sarsfield al 300.

En el registro domiciliario se lograron recuperar un televisor y un Chromecast y el tenedor de los mismos, un sujeto de 21 años fue aprehendido y alojado en el calabozo de la Comisaría 1º, acusado de robo, con intervención de la UFIJ Nº17 de nuestra ciudad.

Las primeras actuaciones fueron realizadas en la Comisaría 2º de Claromecó por cuestiones de jurisdicción. La investigación la llevó adelante personal del GTO y Comisaría local.

Volver