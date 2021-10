Robo en el Benito Machado: “tenía la ventana rota y me faltaban dos cajas de herramientas”

4 octubre, 2021 Leido: 504

Este domingo, entre las 18 y 20 horas aproximadamente, Norberto Deanunsio fue víctima de un robo en su vivienda, ubicada en calle 17 de Agosto N° 1115, cuando el no se encontraba en el lugar. “Vine a ver el partido a lo de un amigo, y cuando volví, vi que tenía la ventana rota y que me faltaban dos cajas de herramientas de mano y una garrafa”, dijo a LU 24.



“Yo las utilizaba para trabajar, trabajo de todo un poco. Ahora no sé cómo continuar, tengo que empezar de cero”, lamentó.

En cuanto al hecho, y como seguirá, Deanunsio manifestó que “fui a hacer la denuncia y tengo que esperar, hoy tenía un trabajito pero no lo pude hacer. Son dos horas y media, para mí que me estaban vigilando”.

Norberto aseguró que en estos momentos no dispone del dinero para recuperar sus herramientas, así que solicita a la comunidad una colaboración. Aquellos que puedan acercar, comunicarse al 2983-15406627.

Volver