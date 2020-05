Robo en el campo de la familia Abrego: “A medida que pasan las horas te va cayendo la ficha”

12 mayo, 2020

En la tarde de ayer desconocidos ingresaron al establecimiento rural “San Carlos” propiedad de Juan Carlos Abrego, cercano a la Arenera de Claromecó. Robaron dinero y una camioneta.

Esta mañana brindó declaraciones a nuestra emisora y comentó aún afectado por lo sucedido: “a medida que pasan las horas te va cayendo la ficha. No me voy a olvidar más la cara del abuelo”.

Relató acerca del hecho que: “ya era de noche, a eso de las 19. Los trajo alguien y han venido caminando porque me esperaron en la tranquera. Tendrían entre 20 y 30 años. Cuando llegamos a la casa, estaba mi señora y mi suegro en la cocina mirando televisión. Entramos y uno de ellos entra primero y el susto fue de todos. Me tapan más la cara y me ponen una funda en la cabeza y a mi señora la tapan y la llevan al dormitorio y a mí y a mi suegro nos dejan en la cocina”, detalló.

Abrego informó que los malvivientes se llevaron dinero que había en la propiedad, “además de romper los televisores y sustraerles los teléfonos. Nos ataron y al abuelo no. Se llevaron la camioneta y dejaron lo que teníamos dentro desparramado en el patio. Se van y el abuelo con 96 años nos desató”.

Explicó que desde la casa, a la ruta N° 73 hay 4 kilómetros. “Otro camino hasta la ruta no hay, después si hay caminos de tierra”.

Abrego destacó que antes “por ahí había más protección policial y uno veía el patrullero. No buscamos auxilio, porque por suerte no había nadie herido, pero además no teníamos los teléfonos. Asique, decidimos esperar a la madrugada, cuando llegara el empleado”.

Por último se mostró agradecido con todas las personas que manifestaron su preocupación por lo sucedido a la familia. “Gracias a todos los que se han comunicado para ver como estábamos y si necesitábamos algo”.

