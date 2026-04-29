Robo en el centro: le sacaron la billetera de adentro de su camioneta (audio)

29 abril, 2026 941

Este miércoles por la mañana, Rubén Omar Goicoechea sufrió un robo del interior de su camioneta, donde tenía importante documentación.

Según narró los hechos, dijo que “bajé en Chacabuco y Pedro N. Carrera, a retirar pintura para el moto club. Cerré la camioneta. Cuando volví, estaba abierta y me faltaba la billetera, con mis documentos, la cedula verde, tarjeta de crédito, carnets de pami y dinero, que es lo que menos me importa en este momento”.

La billetera es de cuero y dice Lubricentro San Martín.

Goicoechea gratificará económicamente la devolución de sus pertenencias. Llamar al 2983 645000

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