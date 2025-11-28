Robó en Irene y lo agarraron en un camino vecinal

Personal de la Comisaría de Coronel Dorrego, con sus pares de El Perdido, Aparicio y Oriente, luego de tomar conocimiento de un robo en un domicilio de la localidad de Irene, efectuaron un amplio rastrillaje para dar con quienes cometieron el ilícito.

De tal manera, luego de recorrer sectores rurales linderos a ese punto del distrito dorreguense, finalmente en la Ruta 3, a la altura del kilómetro 355, en un camino rural entre Aparicio e Irene, aprehendieron a un sujeto de 24 años, identificado por la autoridad como Joel Fritz, quien se movilizaba en una moto marca Motomel de 110 cc., dominio 417 DCZ.

Al ser ubicado, y lejos de acatar las órdenes de los uniformados, Fritz abandonó el rodado y huyó a campo traviesa entre pastizales, hasta que, rastrillando la zona se logró localizarlo y se produjo su detención.

Fritz está sospechado de ser el autor del robo mencionado, el que se produjo en horas del mediodía cuando ingresó a la vivienda de Roberto Galván, y de haber cometido hechos similares acontecidos en Irene.

Info y fotos: Policía y FM Manantial

