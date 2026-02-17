Robo en la Quinta de El Nacional: le sustrajeron la moto a un jugador mientras entrenaba

17 febrero, 2026 0

Un nuevo hecho de inseguridad sacude a la comunidad deportiva de la ciudad. El joven Alejo Gutiérrez, jugador del Club El Nacional, fue víctima del robo de su moto mientras realizaba la práctica nocturna habitual en el predio ubicado en Belgrano al 2400.

El hecho ocurrió el lunes, entre las 20:00 y las 22:00 horas, según lo relatado por su madre a LU24, Marina Montero.

El joven llegó al entrenamiento y estacionó su vehículo, una Corven 110 Energy de color negra con detalles en rojo, a escasos siete metros de donde se encontraban los jugadores. Al finalizar la jornada, Gutiérrez descubrió que la moto había desaparecido, encontrando únicamente su casco tirado en el suelo.

La situación es especialmente preocupante ya que, debajo del asiento, se encontraba toda la documentación del vehículo, el carnet de conducir, el documento de identidad y el teléfono celular del joven. A pesar de que en el lugar había otros vehículos y de que se realizó la denuncia correspondiente revisando las cámaras de seguridad, hasta el momento no se han obtenido pistas sobre los autores del hecho.

La familia ha iniciado una intensa campaña en redes sociales para intentar recuperar la unidad y los documentos personales. Quienes posean información de utilidad pueden comunicarse directamente con Marina Montero al teléfono 2983-530271.

Volver