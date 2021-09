Robo en Los Toneles: “Gracias muchachos no vuelvan más” dijo el dueño (Video)

25 septiembre, 2021 Leido: 1232

Tres individuos violentaron la puerta de acceso de Vinoteca Los Toneles, y rápidamente se alzaron con el dinero de la caja, sólo cambio, y una botella de vino que estaba en el mostrador.



Leandro Fernández, propietario del comercio, contó “nos llamaron de la alarma cerca de las tres de la madrugada, lo primero que pensé fue que se había disparado un sensor, pero al llegar estaba la Policía. No había desorden, pero nos dimos cuenta que faltaba el cambio de la caja, dinero que lamentablemente todos los comerciantes dejamos por si recibimos este tipo de visitas”.

El comercio cuenta con cámaras de seguridad donde se puede observar claramente el accionar de los delincuentes, con un poco de indignación Fernández dijo: “sólo se llevaron una botella, a pesar que el daño económico no es tan grave, uno se siente vulnerado. Te lo tenés que tomar con calma, decir “Gracias muchachos no vuelvan más”.



Por otra parte, continuando con el relato el empresario comentó que claramente en el video se ven tres personas, “son tres personas sanas, que si pueden romper una puerta, también pueden levantarse temprano a trabajar, todo lo que tenía que funcionar… funcionó, ahora resta que los puedan apresar y que la pasen un poco mal como nosotros lo hemos pasado”.

