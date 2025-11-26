Robo entre hermanos: Un aprehendido

26 noviembre, 2025 0

En el día de ayer, cerca de las 15.30 horas, personal de la Estación de Policía Comunal de Tres Arroyos, a cargo del Comisario Cristian Tedini, procedió a la aprehensión de un sujeto de 25 años, quien en horas de la noche del lunes y sin ejercer violencia, le sustrajo un celular marca Motorola G20 y el DNI a su propia hermana de 21 años, quien al percatarse de la sustracción dio aviso a las autoridades, quienes lograron secuestrar en poder del imputado, lo anteriormente denunciado.

Se iniciaron actuaciones prevencionales por hurto, con intervención de la UFIJ Nro. 6 del Departamento Judicial local a cargo de la Dra. Natalia Ramos.

