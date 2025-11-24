Robo fatal en un campo: murió un hombre que enfrentó a tiros a los ladrones

24 noviembre, 2025 0

La justicia investiga un hecho fatal ocurrido en un campo de Nicanor Otamendi, partido de General Alvarado, en el que un hombre de 75 años, identificado como Alberto Costa, criador de cerdos, enfrentó a los ladrones a los tiros y murió al recibir varios impactos de arma de fuego.

Los delincuentes se alzaron con un importante suma de dinero y un par de armas de fuego, dicen los informes preliminares con los que el fiscal de turno de ese distrito inició la investigación, sumándose luego la impronta de descubrir que el cuerpo de Costa tenía heridas por disparos en su cuerpo, que serían el motivo de su fallecimiento.

Volver