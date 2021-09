Robo ferretería “Lamentablemente los comerciantes estamos expuestos”

9 septiembre, 2021 Leido: 558

Alberto Cafaro, propietario de la ferretería donde ocurrió la entradera, contó cómo fueron los hechos que lo involucraron directamente, “en primer lugar tengo que mencionar la valiente actitud de mi esposa, quién salió rápidamente y pudo llamar a la Policía. También tengo que agradecer a mi vecino. En cuanto al hecho, debo decir que fue un momento muy violento, me empuñaron todo el tiempo con una cuchilla de largo tamaño, y pasar por eso es muy terrible”, la víctima no quiso profundizar más en el tema porque padece de hipertensión y recordar el momento afecta su salud.

Cafaro recordó que “esto sucedió al cerrar al negocio, lamentablemente los comerciantes estamos expuestos a estas cosas, esta gente buscaba dinero y la camioneta que estaba afuera. Me mantuvieron un rato maniatado, no los pude ver porque tenían su rostro tapado”, finalmente llevó tranquilidad diciendo que se encontraba bien, “con algunos golpes que estoy sintiendo ahora”.

El comerciante no recuerda cuantas personas intervinieron en el robo, dijo que al menos fueron dos, y que sólo él se encontraba al momento del atraco. Por otra parte destacó el compromiso de sus vecinos y agradeció a la Policía y personal del Hospital, “nos atendieron de forma excelente, y aprovecho para agradecer su comportamiento”

Volver