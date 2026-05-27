Robó herramientas, fue seguido y la Policía lo detuvo

27 mayo, 2026 0

Quedó preso por tentativa de robo un individuo que violentó el acceso a una vivienda y se alzó con herramientas como botín. La situación fue advertida por un familiar del dueño de casa, quién lo siguió, avisó a la Policía, y pudieron aprehenderlo y recuperar lo robado.

El hecho ocurrió pasado el mediodía de este martes, cuando el malviviente ingresó al garage de una casa ubicada en Pedro N. Carrera al 1000, y sustrajo una mochila con diversos elementos y herramientas.

Un familiar advirtió el hecho y decidió seguir al sujeto mientras se puso en contacto con la Policía para aportar los datos necesarios para individualizarlo, y así fue como se montó un operativo que permitió la aprehensión del delincuente en inmediaciones de Emilio de la Calle al 1000, donde también recuperaron todo lo robado al vecino de 63 años.

Al sujeto se le notificó de la apertura de una causa caratulada tentativa de robo, que lleva adelante la UFIJ Nº13 de nuestra ciudad.

Volver