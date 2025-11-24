Robó, huyó y lo pescaron: Preso en Mar del Plata

24 noviembre, 2025 89

Un sujeto de 32 años que el domingo a la madrugada sustrajo varias pertenencias de un auto estacionado en la esquina de la facultad de Derecho en Mar del Plata, fue aprehendido por personal policial a cinco cuadras del lugar: a una de las oficiales le provocó lesiones durante el forcejeo.

Un llamado al 911 en este fin de semana largo alertó sobre la presencia de una persona forzando una camioneta Grand Cherokee en la esquina de Hipólito Yrigoyen y 25 de Mayo.

A partir de los datos aportados en la denuncia, los oficiales lo interceptaron en la avenida Luro entre Santiago del Estero y Santa Fe al sujeto y lo redujeron tras un forcejeo.

“Al momento de la aprehensión se resistió, hubo un forcejeo por el cual una mujer policía terminó con lesiones en los nudillos de mano derecha y una lesión a la altura del pulgar de mano izquierda”, informaron autoridades policiales, según cita el medio digital 0223.

Volver