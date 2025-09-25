Robo motoguadaña en dependencia municipal. Termino preso

El hecho ocurrió alrededor de las 22:20 horas del miércoles, cuando las cámaras de monitoreo de la Secretaría de Seguridad detectaron la presencia de un hombre de 27 años dentro de la sede de la Secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad.

De inmediato, personal de Prevención Urbana y de la Policía acudió al lugar y logró interceptar al sospechoso en calle Domingo Vásquez al 400.

El aprehendido fue identificado como Guillermo Ezequiel García, quien había ingresado al edificio tras cortar un alambre perimetral y romper el vidrio de un ventiluz de un baño. Del interior, había sustraído una motoguadaña, aunque la descartó minutos antes de ser sorprendido por los efectivos.

Desde la Policía destacaron el rápido accionar y el trabajo conjunto entre la Comisaría Primera y la Secretaría de Seguridad municipal.

Se iniciaron actuaciones por el delito de robo, con intervención de la UFIJ N° 17 del Departamento Judicial Tres Arroyos.

