Robó una carretilla de una obra en construcción y fue a parar al calabozo

20 abril, 2026 386

Este domingo alrededor de las 21:15, personal policial de la Estación Primera aprehendió a Alexis Iván Gauto, de 22 años, quien fue sorprendido ingresando en una obra en construcción ubicada en calle San Lorenzo al 1100, de donde sustrajo una carretilla.

El sujeto ingresó por un ventiluz de 1.80 m. de altura, el que fue dañado y permitió su acceso al interior, con claras intenciones – según dice el parte policial – de sustraer algún otro elemento.

Fue aprehendido por Tentativa de Robo Agravado, con intervención de la UFIJ 17 a cargo del Dr. Lopazzo, y quedó alojado en los calabozos de la dependencia policial.

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