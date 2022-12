Robo violento en una casa particular de calle Gomila

11 diciembre, 2022

Un matrimonio adulto que vive en su casa particular en calle Gomila 430, integrado por Antonio Elías y su esposa, María Casteluccio fue asaltado a la una de la madrugada del domingo por dos desconocidos armados que entraron a la casa cuando estaban acompañados de otra mujer, también mayor.

Según la primera denuncia que hicieron ante las autoridades policiales, los habían agredido, especialmente al hombre, a quien le provocaron una fractura máxilofacial y las falanges de los dedos de una mano. En esa comunicación se hablaba de un faltante de 30.000 pesos, pero luego el hijo de la familia, quien explota una rotisería junto a la casa donde fue el hecho, amplió su exposición en la Sub DDI de Tres Arroyos, dando otros detalles, por ejemplo que lo robado en efectivo es superior a los 300.000 pesos y varios elementos de valor que había en la casa.

Según se pudo saber, el sereno civil de la cuadra de esa calle, observó un movimiento extraño y luego hizo el pedido de auxilio, por lo que convocó a la Policía.

Fue alrededor de la una de la madrugada del domingo. Al llegar la patrulla policial, no pudo dar con los delincuentes, sobre los cuales pocos datos pudieron dar las víctimas al momento de hacer la denuncia.

El hombre fue llevado al Hospital donde certificaron las lesiones luego de practicarle una tomografía.

