Roce sin heridos en ruta 73

Anoche un accidente complicó el tránsito en la Ruta 73 cerca del monte de Guisasola. Se rozaron dos autos y solo generaron trabajo para los chapistas.

A propósito del incidente un bombero belloquero posteó lo siguiente en su cuenta de facebook.

TEXTO ALTAMENTE FEFLEXIVO DEL BOMBERO

Buenas noches! Mi nombre es Cristian oscar Quintana, tengo 27 años , pertenezco al cuerpo de bomberos de la localidad de San Francisco de bellocq ,buenos Aires, argentina . Vivo con mi abuela desde mis primeros días de vida , salgo a trabajar a las 5 am de la mañana todos los días, no tengo hijos, tengo sobrinos, una hermana, un ahijado . Estoy con mi novia hace 3 años , soy ciclista , sueño con pedalear toda mi vida , ser bombero y lograr terminar mi casa para formar una familia , en fin . Un poco de mi vida , en este 2020 , ya he asistido 5 accidentes en nuestra ruta via a Claromecó, hemos notado en nuestro cuartel que la gente a tomado conciencia en incendios , pero en cuidados de tránsito no, con este estado quiero referirme no sólo a los accidentados , sino a los civiles que transitan mediante el transcurso del trabajo de cualquier fuerza, tanto bomberos como policía en la ruta, HOY COMO EN VARIAS OCASIONES MUCHOS AUTOS PASARON EN UNA VELOCIDAD CONTUNDENTE VIENDO QUE NOSOTROS ESTÁBAMOS REDUCIENDO LA VELOCIDAD CON CONOS Y LUCES .EVITANDO CORTAR EL TRÁNSITO DIRECTAMENTE. ME GUSTARÍA QUE TODOS MIS AMIGOS EN FACEBOOK CADA VEZ QUE VEAN UN ACCIDENTE , BAJEN LA VELOCIDAD Y SE TOMEN UN TIEMPITO PARA ESPERAR , TODOS QUEREMOS LLEGAR A CASA , EL FIN DE CONTARLES UN POCO DE MI VIDA ES PARA QUE SEPAN QUE POR UNA NEGLIGENCIA PODEMOS TERMINAR CON EL SUEÑO DE VIDA DE UNA PERSONA . Espero que esto se comparta y nos cuidemos entre todos ! Un abrazo enorme a todos y feliz 2020.(foto Bomberos SFB)

