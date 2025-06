Rolando Barbano: “El crimen de Nair marcó a la Argentina”

17 junio, 2025 150

“Cuando uno repasa los casos más trágicos que marcaron a la Argentina, el de Nair Mostafá es uno de ellos”, dijo a LU 24 Rolando Barbano, reconocido periodista argentino especializado en policiales, tras la publicación de un podcast sobre el crimen de la niña tresarroyense que conmovió al país.

“Forma parte de esta trilogía tremenda de ángeles caídos que tiene nuestra historia junto a María Soledad Morales, en Catamarca, y Jimena Hernández, en la Capital Federal, una nena asesinada en un colegio de Cabellito durante una competencia de natación”, remarcó.

“Son tres casos que tienen como característica en común el comienzo del menemismo, una década llena de investigaciones inexactas, imprecisas, de impunidad, encubrimientos, cuestiones donde aparecía la sombra del narcotráfico que se empezaba a asomar en nuestro país y mucho no entendíamos”, agregó.

Asimismo, Barbano hizo hincapié en la histórica puebleada como nunca había ocurrido en la Argentina.

“Me impacta hablar con LU 24 porque el rol que jugó la emisora fue clave: a Liliana no la escuchó nadie, le dio la espalda todo el mundo, la Policía, la Justicia, y solo le abrieron las puertas en la radio donde pudo contarles a los vecinos lo que estaba pasando”, enfatizó.

Consideró que “el crimen quedó impune porque la Policía tenía que autojustificarse por no haber hecho su trabajo, y cuando queda en esa situación, por lo general, suele trabajar muy mal. Además, la destrucción de pruebas fundamentales también fue un obstáculo. Después, cuando uno hila un poco más fino, se encuentra con la posibilidad de que haya habido alguien vinculado a la venta de drogas con el crimen, pero no se pudo investigar porque el juez terminó destituido por corrupto”.

“Siempre es bueno recordar estos casos impunes. Es una forma de homenajear la memoria de la víctima, que se sepa como ejemplo para el futuro el daño que se hizo con esta nena y un caso que nunca se esclareció”, finalizó.

