Rompió una vidriera, quiso robar alcohol, se resistió y cayó preso

5 febrero, 2026

Este jueves, a las 7:00 personal policial aprehendió a un sujeto identificado como Cristian Alberto Medina, de 38 años, quien previo violentar la vidriera de un local en calle Colón al 300, intento sustraer varias botellas de alcohol que acopió en un bolsón.

El rápido accionar de los uniformados, al ingresar un llamado al 911 evitó el ilícito y generó un exitoso desenlace, según indica el parte oficial de la Comisaría Primera a cargo del Comisario Cristian Tedini.

De acuerdo a lo que se pudo comprobar ante la presunción que el malviviente se encontrara dentro del local comercial, el personal hizo un recorrido preventivo por el interior y luego por el depósito, encontrándolo en ese sitio. Intentó huir al ser sorprendido por los agentes, y arremetió contra ellos, mientras profería amenazas intimidatorias. Luego de la aprehensión, fue trasladado a la dependencia y quedó imputado en una causa por “Robo en grado de tentativa, resistencia a la autoridad y amenazas” con intervención de la UFIJ 13 de nuestra ciudad.

