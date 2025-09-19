Rosa Bonini: “Me tiraron de la bicicleta y me sacaron la cartera con una navaja”

19 septiembre, 2025 0

Rosa Bonini relató, en dialogo con LU 24, el difícil momento que le tocó atravesar el lunes por la noche, alrededor de las 19:30, cuando regresaba a su casa tras visitar a un familiar en la calle Urquiza al 1500.

“Me encierran dos pibes en una moto y me arrebatan la cartera. Tenía la plata del alquiler y una campera, era lo único que llevaba. Me tiraron de la bicicleta, caí al piso y me lastimé el codo y la pierna. La verdad, estoy muy asustada todavía”, contó.

La víctima detalló que los delincuentes utilizaron una navaja para cortar la correa con la que tenía su cartera asegurada al manubrio de la bicicleta: “Siempre la llevo ahí, en el canasto, atada por costumbre, pero me la cortaron igual”.

Bonini reconoció que decidió no radicar la denuncia policial porque no confía en que se esclarezca el hecho: “Hace unos años me robaron una bicicleta, hice la denuncia y nunca más apareció. Por eso no quise perder tiempo esta vez”.

Además, la mujer señaló las dificultades que atraviesa ahora por haber perdido el dinero del alquiler y criticó la falta de respuestas de las autoridades locales:

“Pedí ayuda en la municipalidad, me mandaron a hablar con un asistente, después al intendente, a la Torre Tanque, y en todos lados me dicen que no me pueden atender. Me dejan a la deriva. Jamás en mi vida le pedí ayuda a nadie, pero hoy lo hago porque realmente lo necesito”, expresó con angustia.

Finalmente, dejó un mensaje de preocupación por la inseguridad que atraviesa la ciudad:

“Está habiendo muchos robos, salís a la calle con miedo, mirando para todos lados y sin saber qué hacer. Yo contaba con esa plata para poder vivir donde vivo, y ahora no sé cómo resolverlo”.

