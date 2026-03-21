Ruta 3: Ardió un auto en choque contra un camión. Un muerto

21 marzo, 2026 1.825

Un grave accidente de tránsito se registró en la tarde del sábado en medio de la lluvia, con saldo fatal, ya que el conductor de un automóvil Renault y un camiòn chocaron en el kilómetro 251 de la Ruta Nacional N° 3.

El auto se incendió luego de la colisión, y el camión quedó atravesado sobre la calzada, provocando la interrupción total del tránsito en la vía nacional, que estuvo cortada por varias horas.

Se generaron momentos de gran tensión en la zona, ya que el conductor quedó atrapado en el habitáculo, falleciendo en el lugar.

La identidad de la víctima aún no fue informada oficialmente. Se aguardan peritajes y nuevas precisiones en el marco de la investigación.

La causa quedó en manos de la UFI N°6 del Departamento Judicial de Azul.

Trabajaron en el lugar efectivos de la Subcomisaría de Cacharí, Bomberos Voluntarios y personal de Corredores Viales, asistiendo la emergencia y ordenando la circulación.

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