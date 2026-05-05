Ruta 3: choque cerca de Juárez sin heridos graves

5 mayo, 2026 0

Sobre la Ruta 3, cerca de la ciudad de Benito Juárez, un camión jaula y una camioneta chocaron sin consecuencias graves para los protagonistas de la colisión.

De manera preventiva, una mujer fue derivada al hospital de Juárez por un traumatismo y dolor de pecho, aunque se descartó la gravedad del síntoma.

Por causas que aún son materia de investigación, un camión jaula conducido impactó contra una camioneta Chevrolet S10 sobre la cinta asfáltica.

Como consecuencia del siniestro, la ruta permanece totalmente cortada en el kilómetro 390 y se solicita a los conductores circular con precaución y optar por vías alternativas hasta nuevo aviso.

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