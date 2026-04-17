Ruta 3: Choque de una camioneta con colmenas y un camión provocó un colapso de tránsito de varias horas

17 abril, 2026 0

El accidente entre una camioneta que transportaba colmenas y un camión de cargas generales provocó este viernes serias demoras sobre la Ruta Nacional 3, en jurisdicción del partido de Villarino.

No hubo consecuencias personales para los conductores involucrados en el incidente, aunque el tránsito sufrió un colapso de varias horas, ya que también en ese tramo Vialidad se encuentra realizando reparaciones en el asfalto.

Los trabajos de mantenimiento se realizan en un tramo de entre uno y dos kilómetros en horario de alto flujo, lo que generó filas de vehículos de hasta tres y cuatro kilómetros en ambos sentidos.

fotos: labrujula24.com

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