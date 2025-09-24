Ruta 3 Km.521: Conductor de Cascallares muere al chocar de atrás a otro camión

Un chofer de camión, joven, oriundo de cascallares, falleció esta madrugada al impactar de atrás a otro rodado similar poco antes de llegar a su pueblo.

El lamentable accidente fue en los primeros minuitos de hoy en el Km. 521 de la Rta 3, cuando le faltaba muy poco para llegar a destino.

El camión impactado es un Volvo cuyo conductor es de Tres Arroyos y resultó ileso, mientras que el que genera el golpe es un Mercedes Benz de Cascallares.

A raíz del fuerte impacto, el chofer del Mercedes Benz fallece en el acto.

Al lugar concurrió personal de la Policía de Seguiridad Vial que mantuvo el control durante todo el operativo, una ambulancia con médico del Hospital Pirovano, quien constató el deceso y una dotación de Bomberos Voluntarios que trabajó hasta pasadas las 4 de la madrugada hasta que recibieron la orden de retirar el cuerpo.

El camión había descargado cereal ayer en el puerto de Bahía Blanca y venían “cuidándolo” dos compañeros (uno de atrás y otro de adelante) porque se habría quedado sin luces.

Todo hace suponer que en un momento de distracción o falla de cálculo se produjo el choque. Tambien participa de la investigación la Policía Científica y todo está en manos de la Fiscalía de turno.

