Ruta 3: Se desprendió tolva que era transportada por una camioneta. No hubo lesionados

27 mayo, 2026 4

Esta tarde se registró un siniestro vial en el kilómetro 470 de la Ruta 3, cuando una tolva cerealera que era transportada por una camioneta, por causas que se tratan de establecer, se desprendió y volcó sobre la cinta asfáltica.

El conductor del rodado, oriundo de Tres Arroyos, no sufrió consecuencias personales en el hecho, aunque el tránsito y la situación fue atendida preventivamente por personal dependiente del Destacamento de Policía Vial local y Bomberos Voluntarios.

Volver