Ruta 3: seis heridos en choque en cercanías a Bahía Blanca

1 mayo, 2026 0

Un fuerte incidente de tránsito se produjo este viernes a mediodía en la Ruta Nacional Nº 3, a unos 500 metros pasando la rotonda de Grünbein, un hecho que dejó como saldo seis personas con heridas de distinta consideración.

Involucró a dos autos que se desplazaban en la misma dirección, desde Bahía Blanca a Punta Alta. Según pudo saber labrujula24, uno de ellos embistió violentamente la parte trasera del otro.

De todos los ocupantes lesionados que viajaban en los vehículos implicados, dos presentarían fracturas a nivel de la cadera. En el lugar trabajaron Policía Vial, Bomberos Voluntarios de Ingeniero White y la guardia de Defensa Civil.

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