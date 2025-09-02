Ruta 3: Tren embiste a un camión

2 septiembre, 2025 0

Una formación de Ferro Expreso Roca impactó en la tarde de este lunes contra un camión cerealero en Ruta 3 entre Guillermo Torres y Alcorta, en un siniestro en el que no se registraron heridos, pero que requirió el cierre temporal del tránsito.

Reportes de la policía indican que el camión, un Ombú con acoplado, terminó volcado y derramó su carga.

Personal de Defensa Civil, Bomberos de White y policía de Comisaría Tercera trabajaron en el lugar, mientras que personal de la empresa ferroviaria se encargó de retirar la formación para liberar el tránsito.

Según fuentes de la policía señalaron que el conductor del camión dio positivo en la prueba de alcoholemia, por lo que el camión fue secuestrado y se labraron las correspondientes infracciones.

