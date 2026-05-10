Ruta 3: Triple choque de dos camionetas y un auto: un herido

10 mayo, 2026 68

Un fuerte siniestro vial se produjo durante la madrugada del pasado sobre la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 803, en inmediaciones del edificio de la escuela N° 35 Piloto Basilio Villarino, una institución educativa primaria de gestión pública, en jurisdicción de la localidad bonaerense de Mayor Buratovich.

Fuentes policiales de la policía vial informaron a Info Villarino que el grave hecho tuvo lugar alrededor de la seis de la mañana involucrando a una Ford Rangerl, un Volswagen y una Toyota.

Las primeras pericias advierten que uno de los rodados habría impactado desde atrás al auto, haciendo un peligroso “sándwich”. Esta maniobra irregular provocó que el conductor del rodado menor perdiera el control colisionado con la otra camioneta que también circulaba en el mismo sentido.

A raíz del accidente, una persona sufrió una fractura en uno de sus brazos, aunque desde el centro de salud donde fue atendido -tras ser llevado en ambulancia-, se encuentra fuera de peligro, sostuvo el mencionado portal detallando que el resto de los involucrados no presentó lesiones de gravedad.

Una vez que se dio la voz de alerta, los efectivos intervinientes en el siniestro decidieron cortar la circulación vial que permaneció interrumpida por espacio de varias horas mientras trabajaban los peritos para determinar la mecánica de las maniobras sospechosas.

Inicialmente no hubo mayores precisiones si el estado del asfalto influyó o bien uno de los ocupantes de los rodados se encontraban bajo los efectos del alcohol tomando en cuenta la hora del impactante siniestro vial en el que una camioneta perdió el eje trasero.

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