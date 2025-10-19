Ruta 3: un fallecido y dos heridos en Monte

En la tarde de este viernes, alrededor de las 16 horas, se registró un trágico siniestro vial sobre la Ruta Nacional N° 3 a la altura del kilómetro 119. Se ubica en jurisdicción de San Miguel del Monte, zona de Videla Dorna.

Dos vehículos colisionaron de manera frontal. Un Honda Civic blanco, que se desplazaba desde Tandil hacia la Ciudad de Buenos Aires, y un Toyota Corolla Cross que circulaba en sentido contrario, se vieron involucrados.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del Honda Civic perdió la vida en el acto. En tanto, su acompañante y uno de los ocupantes del otro automóvil fueron trasladados de urgencia al Hospital Zenón Videla Dorna de San Miguel del Monte, ambos con politraumatismos múltiples.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que una maniobra de sobrepaso podría haber sido el origen del siniestro, aunque las pericias oficiales intentarán establecer con precisión cómo se produjo el choque.

En el lugar trabajaron bomberos voluntarios, personal del servicio de emergencias médicas y efectivos policiales,

