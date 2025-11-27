Rutas trágicas. Choque frontal en la 86: un motociclista muerto

Este jueves en horas de la mañana se produjo un trágico siniestro vial, en la Ruta Provincial 86, en cercanías del kilómetro 65, entre el denominado “Puente Blanco” y el acceso a Juan N. Fernández, con el saldo fatal de un motociclista oriundo de Chivilcoy, que falleció al impactar de frente con un camión.

El transporte iba en sentido Benito Juárez – Necochea y la moto en sentido inverso, y por causas que son materia de investigación se produjo el choque, con el saldo fatal mencionado, de acuerdo al medio tsn Necochea, que reproduce elfenixdigital. com

