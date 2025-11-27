Rutas trágicas. Choque frontal en la 86: un motociclista muerto

27 noviembre, 2025

Este jueves en horas de la mañana se produjo un trágico siniestro vial, en la Ruta Provincial 86, en cercanías del kilómetro 65, entre el denominado “Puente Blanco” y el acceso a Juan N. Fernández, con el saldo fatal de un motociclista oriundo de Chivilcoy, que falleció al impactar de frente con un camión.

El transporte iba en sentido Benito Juárez – Necochea y la moto en sentido inverso, y por causas que son materia de investigación se produjo el choque, con el saldo fatal mencionado, de acuerdo al medio tsn Necochea, que reproduce elfenixdigital. com

