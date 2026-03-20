San Cayetano: aprehendido por comercializar estupefacientes

20 marzo, 2026 0

Realizando recorridas en prevención y disuasión de delitos en todos sus modos, Personal de la Estación de Policía Comunal aprehendió en inmediaciones de Plaza España a un ciudadano de 20 años quien tenía en su poder 29 cigarrillos de marihuana, $ 190.000, un anotador, un teléfono celular personal, como así también una mochila de color negra.

Trasladado a la sede la Estación de Policía local, se procedió al pesaje de los cigarrillos de marihuana, los cuales arrojan un guarismo de 22 gramos.

Se iniciaron actuaciones por caratula de “Infracción Ley 23737 – tenencia con fines de comercialización”, bajo injerencia de la UFI Nº 30 del Dpto. Judicial de Necochea, a cargo del Sr. Agente Fiscal Dr. Carlos Larrarte. Se dispuso el traslado del aprehendido a sede judicial a los fines se le recepcione declaración indagatoria a tenor artículo 308 del CPP, donde dictaminarán su situación procesal.

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