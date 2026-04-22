San Cayetano: aprehendido por robar una bicicleta

22 abril, 2026 138

Personal de la Estación de Policía de Energía, aprehendió a la altura del kilómetro 50 de la RN 228 a un hombre, mayor de edad, oriundo de Mar del Plata, el cual momentos antes había sustraído de un domicilio una bicicleta todo terreno rodado 26, marca SPY, de color negra y verde fluor.

Sin poder justificar su posesión, fue trasladado a la sede de la comisaria. La fiscalía actuante dispuso la entrega de la bicicleta a su damnificado y se iniciaron actuaciones por “hurto”.

Más tarde, el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial de Necochea, a cargo de Dr. Nicolás Lamberti otorgó la detención solicitada oportunamente, quedando alojado en la Comisaria Primera de Necochea.

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