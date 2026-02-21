San Cayetano: detenidos por robar una bicicleta

21 febrero, 2026 9

En San Cayetano, la Policía Comunal recuperó una bicicleta que había sido sustraída alrededor de las 23:00 de este viernes y demoró a tres hombres, dos ellos menores de edad.

La policía constató que el robo ocurrió en calle Mitre casi España e inició un rápido rastrillaje en las inmediaciones. De manera simultánea, se dio aviso al Centro de Monitoreo Municipal desde donde se informó la visualización de tres personas en bicicleta rumbo a la rotonda de Energía corroborándose que uno de los rodados presentaba similares características a las aportadas por el vecino damnificado: rodado 29, marca Fire Bird, color blanca, todo terreno.

En el KM 8 de la Ruta 75 interceptaron a los tres sospechosos, corroborándose que una de las bicicletas era la robada, por lo que se los demoró. Ninguno de ellos pudo justificar, además, la tenencia de los rodados en que se transportaban.

Volver