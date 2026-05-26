San Cayetano: detuvieron a dos hombres por estar en un campo sin autorización

26 mayo, 2026 0

El Comando de Prevención Rural San Cayetano detuvo a dos hombres mayores de edad por encontrarse en un campo sin autorización de su propietario.

En el marco de las recorridas preventivas y operativos de control realizados en la jurisdicción, el personal policial procedió a la identificación de los hombres en el establecimiento rural. Ante dicha situación, se iniciaron actuaciones por infracción al Artículo 61 del Decreto Ley 8031/73, con intervención del Juzgado de Paz Letrado de San Cayetano.

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