San Cayetano: El CPR pide no circular por los caminos rurales del Distrito

18 mayo, 2026 0

El Comando Prevención Rural San Cayetano a toda la comunidad, transportistas, productores rurales y personas que conduzcan camiones o maquinarias pesadas, que los caminos rurales del distrito linderos al partido de Necochea y zona del balneario continúan sin encontrarse en condiciones aptas para la circulación, debido a inclemencias climáticas registradas durante los últimos días.

Por tal motivo, piden que no circulen por los lugares mencionados hasta con el fin de preservar el estado de los caminos y evitar mayores deterioros en la infraestructura vial rural.

Además, el personal del CPR durante los últimos días, ha decidido labrar diversas infracciones a camiones con acoplados que circulaban por caminos enlodados, las mismas se realizaron mediante la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, con intervención del Juzgado e Falta de San Cayetano.

En este sentido, se reitera que no se encuentran dadas las condiciones para el tránsito pesado ni para la circulación de maquinarias agrícolas, por lo que seguirán realizándose controles y actuaciones correspondientes en caso de constatarse incumplimientos.

Se apela a la responsabilidad y colaboración de toda la comunidad para cuidar entre todos la transitabilidad y el estado de los caminos rurales del distrito.

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