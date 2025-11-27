San Cayetano fue sede de la primera etapa de ingreso a la Policía Bonaerense

Este martes por la mañana, en el Polideportivo Municipal de San Cayetano, se dio inicio a la primera etapa de ingreso a la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con la participación de 200 postulantes provenientes de las ciudades de Tres Arroyos, Lobería, San Cayetano, Necochea y Adolfo Gonzales Chaves.

La jornada, que se desarrolló en dos turnos desde las 9:30 hs., estuvo coordinada por la Lic. Elizabeth Rueda, Directora de Reclutamiento e Incorporaciones del Ministerio de Seguridad Bonaerense, junto a personal de su equipo y de la Superintendencia de Institutos Policiales.

Acompañaron el desarrollo de las actividades el Intendente interino Alejo Christiansen, la Secretaría de Gobierno y Hacienda Melisa Eriksen, el Coordinador de Seguridad Guillermo Devincenti y la Comisario Natalia Colman, quienes dialogaron con el equipo organizador y observaron el proceso de evaluación.

Esta instancia forma parte del proceso selectivo. Se desarrollaron las evaluaciones de conocimientos generales y entrevistas individuales, correspondientes a la primera etapa del circuito evaluatorio, con vistas a su futura incorporación a la fuerza policial del ciclo 2026.

El desarrollo de éstas actividades en el distrito reafirma el compromiso de descentralizar procesos y facilitar el acceso de jóvenes de la región al servicio policial.



