San Cayetano: Robó 17 kilos de carne y una lata de cerveza y fue preso

10 abril, 2026 0

Un sujeto fue detenido por personal policial de San Cayetano cuando se lo encontró en poder de una serie de elementos que habían sido robados de un salón de fiestas.

En el marco de actuaciones caratuladas “Robo” con injerencia de la UFI Nº 1 del Dpto. Judicial de Necochea, a cargo del Sr. Agente Fiscal Dr. José Cipolletti, personal de la Estación de Policía Comunal sancayetanense recuperó varios kilos de carne robados del establecimiento “El Fortín Gaucho”.

Personal de la Estación de Policía Comunal de San Cayetano incautó parte de lo denunciado: 17 kilos de carne y una lata de cerveza.

Luego de realizadas las tareas investigativas, el Juzgado de Garantías Nº 1 del Dpto. Judicial de Necochea, a cargo de Dr. Nicolas Lamberti, otorgó una orden de allanamiento en un domicilio no precisado, donde se secuestró el botín.

Puesta en conocimiento la Fiscalía interviniente, se dispuso la aprehensión del propietario de la vivienda y su traslado a la sede de la Estación de Policía en primera instancia. Luego se le recepcionó la declaración indagatoria en sede judicial, solicitando el representante del Ministerio Público al Juzgado de Garantías la detención del malviviente, quien quedó alojado en la Comisaría Primera de Necochea.

Volver