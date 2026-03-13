San Cayetano: secuestran moto y clausuran comercio

13 marzo, 2026 7

La Policía sancayetanense, en operativo conjunto con personal de la Dirección de Tránsito secuestró una moto Honda CG Titan, de color azul, sin dominio colocado, con accesorios y reformas prohibidas para su circulación, que transitaba a alta velocidad, y hacía contraexplosiones en el ejido urbano.

Se labraron actuaciones por “Infracción Ley 24449” con injerencia del Juzgado de Faltas de San Cayetano.

En un segundo procedimiento, y en el marco de un Operativo de Nocturnidad, el sábado 7 de marzo se clausuró un local comercial, del rubro almacén, ubicado en Ruta Provincial 85 y Avenida San Martin, por carecer de la Habilitación Municipal, y del organismo de contralor ReBA (Registro Provincial de comercialización de bebidas alcohólicas), incautándose la totalidad de las mismas que se encontraban a la venta.

Se iniciaron actuaciones caratuladas “Infracción art. 85 de la Ley 8031/73” e “Infracción art. 2 de la Ley 13178”, teniendo injerencia el Juzgado de Paz de San Cayetano.

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