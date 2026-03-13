San Cayetano: Transportista aprehendido por circular con licencia apócrifa

13 marzo, 2026 0

El CPR San Cayetano aprehendió a un sujeto mayor de edad oriundo de Mar del Plata, el marco de los operativos de interceptación vehicular selectiva llevados adelante por personal de esa fuerza.

Durante el momento de identificar el camión que conducía el transportista, se constató que la licencia de conducir que exhibió a los uniformados era apócrifa, motivo por el cual quedó aprehendido inmediatamente, formándose una causa por el delito de “Uso de Documento Público Adulterado”, con intervención de la UFIJ 20 del departamento judicial de Necochea.

Desde el Comando de Prevención Rural San Cayetano se continúa con los operativos de control e interceptación vehicular en rutas y caminos rurales del distrito, con el objetivo de prevenir delitos y garantizar la seguridad en el ámbito rural.

Volver