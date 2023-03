Sánchez con jefes policiales: “Necesitamos personal para poder contener los problemas”

16 marzo, 2023

El intendente municipal Carlos Sánchez gestó una reunión con los jefes policiales de las Estaciones Primera y Segunda, junto al titular de la Policía Comunal, y acompañado por el Secretario de Seguridad Jorge Cordiglia.

Allí, sánchez fue informado de los hechos que tomaron notoriedad en los últimos días, en la mayoría ya resueltos.

“No alcanza la cantidad de efectivos”

En contacto con LU 24, el jefe comunal expresó que “normalmente en Tres Arroyos, todo es antes y después de la Fiesta del Trigo, por lo que me he reunido con diferentes áreas municipales y este miércoles con el gabinete, por lo que le pedí, al Secretario de Seguridad, tener una charla con los jefes policiales para ver la posibilidad de mejorar la prevención, con más gente en la calle, pero no nos alcanza la cantidad de efectivos para poder hacerlo. De todos modos veremos cómo resolver los turnos, ya finalizado el Operativo Sol”.

“Evaluamos las mejoras que se están haciendo en la Comisaría, trabajos con el gas y algo de pintura”, dijo y manifestó que “fue una reunión de trabajo conjunto, en el que la Municipalidad colabora con lo que puede, pero fundamentalmente ver cuál es la falta a cubrir en la parte operativa, y nos llevamos algunos deberes para hacer nosotros y ellos también para ver cómo poder cubrir mejor la seguridad en el distrito”.

“Hay muchas carpetas médicas en la Policía”

“El recurso móviles está muy bien, hay nuevos que no se han roto tanto y se están cuidando más, pero es muy alto el porcentaje en carpetas médicas del personal, por lo que a mi entender es un poco exagerado, pero los jefes no pueden hacer mucho porque son carpetas que tienen que cumplirse, pero habrá un control conjunto para ver si se puede frenar un poco eso pero aún si no existiera ese inconveniente estamos escasos de personal”.

“En épocas de la Policía Local había caminantes, que luego pasaron a la Policía Comunal y ellos pasaron a su órbita a personal local reubicándolo, van, trabajan unos días y vuelven a Tres Arroyos, por lo que hace muy difícil poder cumplir con un cronograma aunque algunos deben hacer más de lo que deben; en esta problemática se centró la conversación y veremos de hacer algún pedido al Ministerio, ya que prefieren reforzar el Conurbano y no los municipios del interior”, agregó.

La nueva Comisaría: un asunto pendiente, en marcha

Respecto al proyecto para construir una nueva Comisaría, Sánchez dijo que “el expediente está iniciado hace dos años; hemos hablado el tema con el Ministro Berni, tenemos disponibilidad de terrenos, se armó un proyecto que fue al área de Infraestructura del Ministerio de Seguridad y luego pasó a Obras Públicas de la Provincia; la idea es buena, y está para cubrir las necesidades que tiene la policía, pero hay que esperar los tiempos de decisión para realizar la Comisaría en Tres Arroyos”.

Estuvieron presentes en este encuentro el Comisario Inspector Walter Fernández, Jefe de Policía de Seguridad Comunal Tres Arroyos; el Subcomisario Franco Solli, Jefe Interino de la Estación Primera, y el Comisario Leonardo Ríos, Jefe de la Estación Segunda con asiento en Claromecó.

