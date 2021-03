Sánchez destacó el respaldo político a la Fiesta y desmitificó el “enfrentamiento” entre campo y Gobierno

12 marzo, 2021 Leido: 106

El intendente Carlos Sánchez se mostró “orgulloso como tresarroyense y como intendente” por el fuerte respaldo político y a la producción agropecuaria en el distrito que implicó la presencia del ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez y del titular de la cartera de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, en la apertura de la Fiesta Provincial del Trigo y la Mesa Redonda. “Es una fiesta que se hace en un momento difícil, pero decidimos jugarnos para hacerla parte virtual y parte presencial, dentro de los protocolos que hay que tener, por eso estamos muy contentos por el respaldo que nos han brindado los gobiernos nacional y provincial. Llevo muchos años vinculado a la celebración y nunca fue fácil contar con funcionarios de primera línea como ocurrió ayer, y sin embargo tal como lo confirmaron en los últimos días, vinieron los ministros, subsecretarios de Agricultura y Ganadería, equipos con los que pudimos charlar y además tocar temas abiertos en la Mesa Redonda, donde cada uno pudo expresarse como creyó conveniente y con todo respeto”, destacó el intendente.

“Nosotros somos un vecinalismo y ese respaldo político nos pone muy contentos y nos muestra que estamos en una etapa de apertura, que es lo que entiendo deben hacer los tres niveles del gobierno, municipal, provincial y nacional: trabajar para resolver los problemas. Y en charlas que tuve con los funcionarios que vinieron pude advertir que tienen esa intención. El nuestro es un país joven, hay mucho por nivelar y arreglar, pero bajando a los territorios como el nuestro -distrito productor de trigo y donde se industrializa un 50%, algo que me enorgullece porque hablamos de empresas, empleo- demuestran que quieren trabajar para solucionar los problemas del campo”, sostuvo el mandatario comunal.

“Hay también algunos mitos con respecto al enfrentamiento entre el campo y el Gobierno, porque de hecho, aunque no sale en algunos medios nacionales, hay una agenda en común y reuniones periódicas de trabajo que se van cumpliendo. Y hay cosas para solucionar, algunas más fáciles y otras no tanto, pero entiendo que lo fundamental es que hay diálogo, y ayer quedó demostrado. Estuvimos presentes los tres niveles del Estado y cada uno tiene que poner su parte, porque el país no es solamente el campo, están también la educación, la seguridad, la salud, pero es muy importante que con este sector el diálogo está abierto y se está trabajando para resolver los problemas”, concluyó el intendente.

