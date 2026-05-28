Santa Fe: Un nene se tragó una bolita y murió asfixiado

28 mayo, 2026 0

En la localidad santafesina de Grütly, ubicada a unos 230 kilómetros de Rosario, un menor falleció a causa de una severa obstrucción aérea cuando se atragantó accidentalmente con una bolita de vidrio mientras se encontraba en su hogar.

El siniestro se desencadenó durante las últimas horas del lunes, en momentos en que el pequeño jugaba en su vivienda, y ante la desesperación de la familia, una médica de guardia de la zona concurrió de inmediato a asistirlo para brindarle los primeros auxilios.

Dada la complejidad extrema de la situación, se dispuso el traslado urgente hacia un centro de salud con mayor capacidad de respuesta bajo el estricto protocolo de “código rojo”, teniendo como destino el hospital “Dr. Alonso Criado” de Esperanza, situada a aproximadamente 30 kilómetros de distancia.

La movilización fue planificada por la central de emergencias Seliar 107 y requirió de la participación coordinada de inspectores de tránsito municipales y personal de la Policía de Santa Fe quienes organizaron una “burbuja de seguridad” para escoltar la ambulancia y garantizarle un acceso fluído y veloz por las calles de la ciudad, pero el desenlace fue fatal.

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