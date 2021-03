Se bajó a la farmacia y le robaron 254 mil pesos que tenía en el interior de su camioneta

Una importante cantidad de dinero le sustrajeron a Raúl Uslenghi, vecino de Oriente, tras dejar estacionada ayer, en horas del mediodía, su camioneta en Balcarce casi esquina Av. Rivadavia para dirigirse a la farmacia. El o los ladrones se llevaron un portafolios que en su interior contenía 250 mil pesos, más otros 4.200 pesos “del cambio”, según contó el damnificado a LU 24.

Tras comentar que se cercioró que la puerta del acompañante estuviese cerrada, ya que al momento de cerrar el vehículo no vio las luces cuando pasó por delante del mismo e insistió con el llavero porque seguía sin observarlas, se dirigió a la farmacia y al regresar, transcurridos unos 20 minutos, advirtió que estaba abierta la gaveta de la cónsola que está entre los dos asientos, donde había dejado el cambio. “Cuando voy a tirar la bolsita con los remedios que había comprado en la farmacia arriba del asiento del acompañante veo que había un abrigo que un rato antes yo lo había puesto tapando el portafolios que estaba en el piso”, relató.

“No estaba ni el portafolios ni el dinero, me bajé y empecé a los gritos y pasó una chica que tuvo la gentileza de parar, estacionó ahí adelante y le agradezco públicamente porque no la volví a ver, yo estaba muy nervioso y me dijo que tomara asiento y llamó a la policía”, expresó.

“No me dejaron ni el cambio”, lamentó Uslenghi al tiempo que indicó que había 250 mil pesos en el portafolios y otros 4.200 pesos en la gaveta.

Confirmó que radicó la denuncia y agradeció la buena atención dispensada por el personal policial.

