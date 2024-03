Se conformó jurado y comenzó el juicio por el homicidio de David Rodríguez

21 marzo, 2024

Tras la conformación del jurado, en la mañana de este jueves, se lleva adelante el juicio por el homicidio de David Rodríguez ocurrido en junio de 2021. El único imputado es Mario Elpidio Fernández, exsuegro de la víctima.

Cabe recordar que el debate fue suspendido en dos oportunidades, la primera de ellas, noviembre de 2022, el Servicio Penitenciario no dispuso el traslado del detenido Fernández, ya que éste habría tenido un problema con otro interno, al cual agredió con un objeto cortopunzante en el penal que cohabitan, y se inició otra causa que se tramita en la ciudad de Bahía Blanca.

En la segunda oportunidad, mediados del 2023, no se logró conformar la cantidad de jurados necesarios para realizarlo y se volvió a postergar para el 21 y 22 de marzo de este año.

El imputado por el homicidio fue arrestado horas después del hecho en Av. Ameghino a la altura del 500.

El fatal suceso ocurrió en la tarde del 23 de junio de 2021 cuando la víctima, de 26 años, mantenía una discusión con su ex pareja en el domicilio de esta, en Av. Ameghino 240, momento en el cual se hizo presente Fernández y le provocó una herida mortal con arma blanca, en la zona pectoral, tras una pelea a golpes de puño en la vereda de la casa.

