Se cruzaron animales: Le dieron el alta al camionero del accidente de anoche

4 noviembre, 2025 0

El chofer del camión que anoche terminó en el zanjón de la banquina luego de hacer tijera en el Km. 500 de la Ruta 3, ya viajó a Buenos Aires donde tiene domicilio. El despiste se produjo porque esquivó animales que se cruzaron.

Fue revisado en el Hospital y no presentaba lesiones que pudieran ameritar su internación.

Fuentes de la empresa contaron a LU24 que el conductor del pesado rodado, en medio de la lluvia y la escasa visibilidad anoche, intentó esquivar uno o varios animales que cruzaba la ruta.

La versión fue ratificada por un transportista que venía detrás del camión accidentado.

Hoy esperaban logística para trasladar el “semi remolque” ,mientras que en otra oportunidad será llevado el tractor.

