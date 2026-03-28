Se despistó de la ruta y terminó en el cementerio

28 marzo, 2026 273

En Balcarce, un auto se despistó de la ruta 226, volcó y terminó dentro del cementerio privado Parque de la Sierra, resultando su ocupante, un hombre de 29 años, trasladado al Hospital Municipal de la localidad con politraumatismos leves.

El violento despiste provocó el vuelco del Ford Focus que se desplazó unos 150 metros desde la cinta asfáltica e ingresó en el cementerio. Minutos después una ambulancia del Hospital Municipal de Balcarce trasladó al conductor para su atención.

Interviene la Fiscalía N°11, a cargo de Vera Tapia, que investiga las circunstancias del siniestro.

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