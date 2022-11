Se entregó el joven que vio a su amigo hablando con su exnovia y le cortó la cara con un vaso roto

15 noviembre, 2022

Se entregó en la Fiscalía N° 3 de Morón el joven que le desfiguró la cara a su amigo por sorprenderlo conversar dentro de un boliche con su exnovia.

El hecho ocurrió en el interior de un boliche de Hurlingham, donde un joven de 21 años fue sorprendido por el agresor y terminó con la cara desfigurada. La víctima terminó con su cara lastimada ya que el agresor le cortó la boca, pómulo y el ojo con un vaso de vidrio roto. Luego se retiró del lugar y a las horas se entregó en la Fiscalía Nº3 de Morón, en tanto, Nicolás García fue internado de urgencia a un hospital de la Matanza donde los médicos intentaron salvarle su ojo izquierdo pero no pudieron.

El hecho ocurrió el sábado por la noche en el boliche “Roca Brua” de Hurlingham donde los dos jóvenes fueron a bailar. El atacante fue identificado como Santiago Martínez, quien reaccionó violentamente contra Nicolás García cuando lo vio hablar con una joven con la que había terminado su relación hacía tres meses.

En las últimas horas se conocieron algunos mensajes de Whatsapp que envió Martínez donde justificó su accionar: “Me cegué amigo, pasan diez minutos y los veo juntos. ¿Qué voy a hacer amigo? Toqué fondo, no sé qué hice. Me cegué”. El audio rápidamente se viralizó.



