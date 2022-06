Se estabiliza el precio del ganado en pie: Alberca explicó los factores que inciden

13 junio, 2022 Leido: 34

El precio del ganado en pie se ha ido estabilizando, según evidencian los mercados, y tras llegar a los 400 pesos el novillo en pie, y 360 las hembras, se verifica una pequeña baja a 380 y 340 pesos respectivamente por kilo vivo. Así lo indicó Raúl Alberca, representante local de Colombo y Magliano; no obstante, al analizar las razones del fenómeno, advirtió que “es un misterio todo, porque los feed lot no pueden engordar porque con el maíz no les dan los números, y sin embargo el ternero se fue para arriba. Creo que es probable que al colocar el dinero de lo que se vendió, porque nadie sabe cómo invertirlo, hayan bajado los precios”.

“Los remates vienen bien, se vende todo, pero están un poco más tranquilos los precios. Y se verifican faltantes de vaca de cría, porque quizá por necesidad de dinero en años anteriores, la gente no dejó las terneras para madres y con un verano tan duro y la seca tan grande, salió la vaca vacía, la vendió, no le dio otra oportunidad y ahora no se puede conseguir. Y si se consigue, los valores son muy altos”, consideró. Tampoco hay novillos de exportación, advirtió, “porque los productores no pueden llegar a los 500 kilos, no les dan los costos”.

Volver