Se hizo la entrega de 3 patrulleros para Tres Arroyos en la Comisaría Primera (video)

Frente a la Comisaría local, se presentaron los tres nuevos móviles policiales que se enviaron desde el Ministerio de Seguridad para el distrito.

Con la presencia del Intendente Municipal, Carlos Alberto Sánchez, el Secretario de Seguridad, Jorge Cordiglia, el representante del Ministro Berni en el interior de la provincia Federico Montero y el Superintendente de la policía, Aldo Caminada, se presentaron tres camionetas, como refuerzo de móviles para el distrito,

Según indicó el superintendente Aldo Caminada, éstos vehículos “serán redistribuidos conforme a las necesidades del distrito” y a pesar de que no son móviles nuevos, aseguró que se encuentran en muy buenas condiciones. Asimismo, Caminada agradeció al Intendente Sánchez por “la ayuda permanente para que la policía este a diario en la calle, así como al Secretario de Seguridad y a toda la fuerza policial”.

Por su parte, Federico Montero, en representación del Ministerio de Seguridad, expresó que “hasta tanto lleguen los móviles 0km que el Ministerio ya ha adquirido, pero por cuestiones de la pandemia, las automotrices no están trabajando al 100% y por eso no las han entregado”. En ese sentido, aseguró que en cuanto estén los patrulleros en manos del Ministerio de Seguridad “se procederá a una entrega como en las grandes urbes, y Tres Arroyos será una de ellas también, el intendente hablo con el ministro hace pocos días y es un compromiso asumido”.

Montero, advirtió que “los móviles son vehículos que se han sacado de otros lugares, tenemos una Ranger de 60.000 kilómetros que viene de Villalonga, otro patrullero Oroch de Bahía Blanca, y una camioneta 4×4 que es de utilidad en ésta zona”.

Para finalizar, el intendente Carlos Sánchez comentó en el sencillo acto que “hace poquitos días estuve hablando con el ministro por teléfono, un poco reclamandole por unas conversaciones que habíamos tenido cuando vino a Tres Arroyos por algunos móviles más, y lo prometió y lo que me planteo, es lo que dijo Montero, que por la pandemia las fabricas no están entregando los patrulleros” y agregó “mientras tanto han tenido la gentileza de reforzarnos con tres patrulleros más, usados, pero que a nosotros nos vienen muy bien”. “Con todo esto trataremos de seguir trabajando junto a la policía y toda la fuerza de seguridad y la justicia, para que Tres Arroyos tenga el menor índice de inseguridad posible” concluyó el jefe comunal.

