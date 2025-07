Se inauguró la Subdelegación Departamental de Investigaciones de Drogas Ilícitas

Con la presencia de los Subsecretarios Eduardo Aparicio y Federico Montero en representación del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, se inauguró la sede de la Subdelegación Departamental de Investigaciones del tráfico de Drogas Ilícitas, ubicada en calle Chacabuco 373.

Además, la comuna recibió cinco patrulleros, tres autos y dos camionetas y seis motos de alta cilindrada que serán afectadas al programa de seguridad en tal sentido.

De manera previa al acto inaugural, se escucharon los discursos.

El Secretario de Seguridad, Juan Apolonio, quien expresó en sus palabras que esta Subdelegación es “una herramienta clave en la lucha contra el narcotráfico” y destacó a su vez el trabajo conjunto entre Provincia y municipio.

“Es un día muy importante para nuestra comunidad porque estamos inaugurando la Subdelegación Departamental de Investigaciones del tráfico de Drogas Ilícitas, una herramienta clave en la tarea de proteger a nuestros jóvenes establecer la prevención y dar una respuesta concreta en la lucha contra el narcotráfico que no admite discursos vacíos”, dijo.

“Cada palabra expresada en materia de seguridad al inicio de nuestra gestión la estamos cumpliendo; se necesita decisión política, coordinación y sobre todo presencia territorial; esta nueva subdelegación es el resultado del esfuerzo conjunto entre la Municipalidad y la Provincia de Buenos Aires; queremos destacar, además, la entrega de estos cinco vehículos y seis motos, una inversión concreta en la prevención”, sostuvo.

“La seguridad se construye con presencia del Estado, con inteligencia, con planificación, pero también con cercanía; debe ser no solo la tarea policial, sino que es una política integral que involucra la salud, la educación, el deporte, la cultura y por supuesto a cada vecino de bien que se compromete con su comunidad. Seguiremos trabajando con firmeza y sin mirar para otro lado ya lo hemos demostrado desde el principio de nuestra administración para que se pueda vivir en paz y con respeto a la ley, agregó Apolonio.

“Quiero agradecer a la Oficial Inspector María Irazábal con quien dimos inicio al tema y con mucho esfuerzo y premura hoy estamos ya inaugurándola, y también al Comisario Mayor José Luis Blua, va a tener un gran desafío para llevar adelante todas las tareas para tener {éxito, recordando que el éxito de ustedes es la tranquilidad nuestra”, finalizó.

Federico Montero: “La seguridad no se dice, la seguridad se hace”

“No puedo comenzar este discurso sin recordar cuando el intendente Pablo Garate hablaba de cambiar la vida a los tresarroyenses, hace ya muchos años, un incansable luchador, es uno de los 135 intendentes que se levanta a la mañana temprano pidiendo por su comunidad y se acuesta pidiendo por su comunidad, no cansa, en todo momento, un intendente comprometido, un intendente que pide y gestiona para todos ustedes”, explicó.

“Vento a transformar la vida a los tresarroyenses me dijo cuando empezó su campaña, lo que está sucediendo con casos concretos, y hechos, y estamos a las puertas de una campaña electoral por lo que tengo que agradecer a todos los tresarroyenses que han acompañado esta propuesta porque la seguridad no se dice, se hace, como dijo Juan, y se hace desde un abordaje integral, no sólo el recurso policial, se hace invirtiendo como lo hace el intendente en tecnología aplicada a la seguridad, como lo está haciendo nuestro ministro y nuestro gobernador con el recurso, con los móviles, con la formación permanente para nuestros agentes, con esto que es una subdelegación para el combate cuerpo a cuerpo el flagelo más grande que es la droga que no se produce en nuestro territorio sino que ingresa y tenemos el deber de combatirlo, por eso el intendente le ha pedido en la mano de María Irazábal y José Luis Blua, que están al frente de esta cruzada, emplazar la subdelegación en esta ciudad y hoy podemos tener una sub delegación abocada al combate cuerpo a cuerpo de lo que es el narcotráfico, por eso debemos agradecer a nuestro gobernador, a nuestros ministros, que forman parte de un estado provincial presente, ante un desinterés marcado del gobierno nacional, que ha abandonado el combate contra la inseguridad por lo que tenemos interés marcado para fortalecer a los municipios en patrulleros y en recursos, estamos donde tenemos que estar, cerca de los vecinos y de los intendentes con los pedidos que la ciudadanía tiene, porque detrás de todo hecho de inseguridad hay una familia”; nuestras comunidades son pequeñas, mucho m{as chicas que Tres Arroyos y todos sabemos dónde vive el intendente y podemos golpearle la puerta porque todos sabemos donde está, pero esta presencia se acompaña siempre de recursos, que el Estado tiene que nutrir a sus fuerzas, porque si no caemos en el discurso flaco” , dijo

“Con esto tenemos que redoblar los esfuerzos, le digo a las fuerzas policiales; Tenemos que dejar la ropa y la piel para que haya seguridad porque no podemos claudicar en esta tarea para eso se han formado”, dijo finalmente.

Pablo Garate” “La seguridad es una tarea de todos para vivir más tranquilos”

Primeramente quiero agradecer al gobernador de la provincia de Buenos Aires, a Axel, por estar cerca de los municipios, para atender las demandas, también al ministro Alonso que hoy mandó a sus representantes, y rescatarinseguridad,dijo en función de la política de seguridad porque es una tarea de todos para que los vecinos vivan más tranquilos, porque entendieron también lo que dije antes de asumir, y nos pusimos ese objetivo; es cierto que hay hechos de inseguridad pero la seguridad se hace, pero se hace todos los días, se hizo y hay que seguir haciendo mucho más. El municipio ha hecho una fuerte inversión: hemos modernizado el Centro de Monitoreo, hemos invertido en patrullaje en el distrito, en la ciudad y localidades, en recurso humano en personal de la municipalidad y en articulación con las fuerzas policiales, pero también tengo que decir que también esa articulación está con la Justicia.

“Vamos a avanzar con otros programas que tienen que ver con este flagelo, esto que hoy pasa, es un sueño que tiene que ver cuando recorría la ciudad en la previa a ser intendente veía el flagelo de la droga y el narcotráfico y se veía algo más preocupante, se veía que nadie la borraba, que estaba escondida debajo de la alfombra por lo que dijimos con Juan en ese momento que íbamos a visualizarla en términos que el municipio tiene la decisión de enfrentar al narcotráfico en todo el distrito, y nos faltaba esto, como una manera determinante de terminar con este flagelo con lo cual hoy es un sueño que hacemos realidad al inaugurar esta subdelegación, y también tiene que ver con el apoyo del gobierno bonaerense.

Hoy los subsecretarios vinieron a acompañar a la gestión municipal con lo que tienen que ver con los móviles y les quiero decir a los vecinos que no se preocupen que mañana mismo van a ver recorrer las calles con los autos, las motos y las camionetas, porque no es una promesa, es una verdad y también es verdad que vamos a cuidar cada uno de los bienes, para que vean como el municipio es exigente para que esto ocurra; seguimos necesitando herramientas para que nos acompañen en este desafío difícil, complejo, en momentos duros que es trabajar todos articulados para que la gente en la calle se sienta más tranquila, para que todo tresarroyense sienta día a día que pasa un móvil policial, que se sienta una sirena, y es una tarea de todos los días que no vamos a claudicar nunca, porque la política de seguridad es entre otras cosas, tecnología, móviles, pero también es una estrategia que tiene que ver con sentimientos, valores de comunidad y decisión política, por eso este edificio nos dará una gran experiencia; porque cuando empezamos a poner los buzones contra el narcotráfico desconfiaban pero funcionó, con detenciones y allanamientos, por lo cual hoy esto es un hito para que nuestros vecinos sigan viviendo tranquilos”.

Luego entregaron las llaves de los distintos vehículos y seguidamente se realizó el corte de cinta que dejó inaugurada la Subdelegación.

