Se incendió el Hotel Imperio en Mar del Plata

24 mayo, 2026 0

Un incendio generó momentos de tensión este domingo en el Hotel Imperio, ubicado en Colón al 1100, entre Alvear y Viamonte, donde una habitación del segundo piso comenzó a incendiarse y provocó un importante despliegue de emergencia.

El hecho se conoció a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de humo y fuego en el edificio situado en plena zona céntrica. De inmediato, una dotación de bomberos se dirigió al lugar para intervenir.

Según informaron fuentes oficiales, al arribar al hotel el personal de Bomberos se entrevistó con la encargada del establecimiento y realizó una inspección ocular en el inmueble. Allí constataron humo generalizado en el segundo piso y lograron localizar el foco ígneo en una de las habitaciones ubicadas sobre el ala que da a la calle Alvear.

A partir de ese momento, los efectivos desplegaron maniobras de extinción y consiguieron controlar el incendio antes de que las llamas se propagaran al resto del edificio, evitando así daños de mayor magnitud.

Además, se dejó constancia de que al momento de la llegada de los bomberos tanto los huéspedes como el personal del hotel ya habían evacuado el lugar por sus propios medios, sin que se registraran víctimas ni personas heridas.

La densa columna de humo negro y las llamas que salían desde una de las ventanas del segundo piso generaron alarma entre vecinos, turistas y automovilistas que circulaban por la zona, mientras efectivos policiales colaboraban con el operativo y ordenaban el tránsito en las inmediaciones.

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